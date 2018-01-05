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В «ЛНР» пообещали провести чистки «депутатов» в «парламенте»
05.01.2018 13:00
«Председатель» «народного совета» «ЛНР» Денис Мирошниченко сообщил о перестановках в «депутатском корпусе республики»
СМИ боевиков отмечают, что кадровые изменения анонсированы и в составе «аппарата парламента». При этом он посоветовал депутатам поискать другое место в жизни.
Мирошниченко отметил: «Если кто-то из депутатов не будет справляться — таким придется искать другое призвание в жизни. Так что, возможность кадровых перестановок я не исключаю. Мы будем работать с теми, кто сможет осилить определенный ритм и темп. А тем, кто в силу каких-либо причин не справится, будет предложена альтернатива. И это касается не только депутатов, но и сотрудников аппарата «народного совета».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, парламент, депутаты, ЛНР
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