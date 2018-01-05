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В МИД Украины предупредили: ваша поездка в РФ может стать последней
В департаменте консульской службы Министерства иностранных дел Украины предостерегли украинцев от поездок в Россию, ведь такой визит в соседнее государство может стать последним, то есть, «билетом в один конец».
Как информирует replyua.net, в сообщении департамента консульской службы МИД Украины в микроблоге «Твиттер», обнародованном в четверг, говорится: «Путешествие украинских граждан в РФ – это нередко билет в один конец. Это подтверждено и задокументировано. Стоит ли рисковать собственной свободой и доставлять мучения своим родным и близким?». Также во внешнеполитическом ведомстве напомнили предупреждение СБУ, которая призывает участников АТО на Донбассе воздержаться от поездок в Россию и на временно оккупированные территории. Как говорится в сообщении пресс-центре СБУ от 3 января: «Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ России охотится на наших соотечественников на территории РФ и поездки в страну-агрессор очень опасны».
Напомним, ранее уже сообщалось, что участник Антитеррористической операции Олег Негода, уехавший в конце 2017 года в Саратов к своей сестре, был задержан в Москве.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, опасность
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