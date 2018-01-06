Беспрецедентный случай: на Одесчине суд признал “документ” террористической “ЛНР”

06.01.2018 09:35

Татарбунарский районный суд Одесской области принял скандальное решение о признании “документа”, выданного оккупационными властями “ЛНР”. Речь о свидетельстве о смерти. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд признал смерть мужчины из оккупированного Молодогвардейска на Луганщине на основании соответствующего “документа” террористов.

Это решение было принято по обращению жены погибшего, которой официальные местные власти отказали в регистрации смерти.

В суде отметили, что приняли такое беспрецедентное решение “с целью защиты прав и свобод заявителя”.