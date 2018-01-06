Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Беспрецедентный случай: на Одесчине суд признал “документ” террористической “ЛНР”

06.01.2018 09:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Беспрецедентный случай: на Одесчине суд признал “документ” террористической “ЛНР”

Татарбунарский районный суд Одесской области принял скандальное решение о признании “документа”, выданного оккупационными властями “ЛНР”. Речь о свидетельстве о смерти. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд признал смерть мужчины из оккупированного Молодогвардейска на Луганщине на основании соответствующего “документа” террористов.

Это решение было принято по обращению жены погибшего, которой официальные местные власти отказали в регистрации смерти.

В суде отметили, что приняли такое беспрецедентное решение “с целью защиты прав и свобод заявителя”.



Теги: Украина, Донбасс, Молодогвардейск, суд, смерть, Одесская область, террорист, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх