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Это наиболее вредный парламент в новейшей истории Украины. Эти подельники олигархата, отменили все и так ничтожные социальные обеспечения
Что хорошего сделал этот праламент для украинцев? - спрашивает блогер сайта Важные новости и даёт перечисление "добрых" дел народных избранников. (Печатается на языке оригинала).
ЩО ДОБРОГО ЗРОБИВ ЦЕЙ ПАРЛАМЕНТ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ?
Це найбільш шкідливий парламент в новітній історії України і тому, дуже небезпечно, що вони діють під патріотичними гаслами і українською мовою. Ці посіпаки олігархату, скасували усі і так нікчемні соціальні забезпечення, прирікши більшість населення на вимирання. Що запустило нову хвилю еміграції.
1. Позбавили простих українців медичної допомоги, зробивши її фактично засобом для збагачення медичній мафії.
2. Підвищили пенсійний вік до межі, за якою українці вже не живуть, прикривши це ніби то підвищенням страхового віку, що в країні з хронічним безробіттям, фактично є позбавленням права на персію.
3. Зі свободою слова розібрались не гірше путіна, захистивши владу від критики.
4. Побудували поліцейську державу.
5. Продовжують прикриватись депутатською недоторканістю, хоч усі перед виборами запевняли, що скасують її.
6. Своїми деклараціями узаконили свої корупційні збагачення. Звівши фактично до безвідповідальності за корупцію. Єдині претензії, про які йде мова, це не сплата податків з краденого. Вони себе мнять донами Карлеоне, якому не могли нічого довести, крім несплати податків.
7 Головне досягнення те, що Україна на першому місці по корупції. Це теж їхня заслуга як законодавчої влади.
Цей список можна продовжувати, але ви і так усе знаєте. Від того життя, що формують ці козли, що засідають у Верховній Раді, хочеться бігти в світ за очі, так далеко, щоб про все забути. А вони, бач собі, іще зарплату збільшили. Бачте, вони іще не достойно живуть. А народ уже достойно живе, що ви собі, корупційні щурі, зарплати підвищуєте?
Законно хочуть богатими бути, вори в законі.
Теги: Украина, Донбасс, депутатская неприкосновенность, пенсионная реформа, Верховная Рада, олигархи, реформы
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