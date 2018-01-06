Кому придется возвращать деньги государству за переплаченную пенсию

06.01.2018 13:35

Что делать, если перерасчет пенсии прошел неправильно?

«Мне прислали из Пенсфонда разъяснение по поводу повышения моей пенсии с указанием индивидуальных коэффициентов стажа и зарплаты. Но если их умножить, то получается сумма меньшая, чем размер пенсии, которую я получаю. Вопрос: если это ошибка, не придется ли мне потом возвращать переплаченную пенсию?» — Александр Васильев, г. Киев.

Отвечает Марина Медведева, директор «Центра пенсионного права»:

Согласно ст. 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», суммы пенсий, излишне выплаченные вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или представления страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно, или взыскиваются на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда, или в судебном порядке. То есть ПФ имеет право вернуть переплату, возникшую только по вине пенсионера. Если же ошибку в расчете пенсии допустил сотрудник ПФ, с пенсионера деньги высчитывать не будут.

На практике сотрудники ПФ очень редко допускают подобные ошибки. Скорее всего, вы просто неправильно сделали расчет пенсии и не учли оптимизацию. Также, если вы выходили на пенсию в 2014–2016 гг., после проведения пенсионной реформы, размер пенсии мог уменьшиться, и ПФ просто делает доплату к тому размеру, который был у вас раньше: основной размер может быть меньше, чем вы получаете, но с доплатой ПФ сумма будет выше. Надо взять распоряжение о назначении/перерасчете пенсии, расчет стажа и расчет пенсии ПФ. Там эта информация будет указана. В таком случае нужно подавать в ПФ заявление об отказе применения к вам перерасчета пенсии по пенсионной реформе.

Также вы можете обратиться к специалистам, которые проводят независимый расчет пенсии, и проверить правильность начисления сотрудниками ПФ.

Источник zi.dn.ua.