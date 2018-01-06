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На Донбасс или в Сирию: оккупанты массово забирают крымчан в армию
В аннексированном Крыму по состоянию на конец 2017 года на срочную службу в российскую армию призвали около 5 тысяч местных жителей. Об этом член Крымской правозащитной группы Ирина Седова сообщила в эфире "Радио Крым.Реалии", передает obozrevatel.com.
По ее словам, наблюдается тенденция к увеличению количества призывников. При этом, на полуострове стали возбуждать уголовные дела об уклонении от службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
"Главная лазейка – не становиться на воинский учет, тогда откроют лишь административное дело. Правда, сделать это сложно, потому что на учет массово ставят и школьников, и студентов", – отметила Седова.
Кроме того, в соцсетях сотрудники военкоматов аннексированного Крыма находят выехавших на материковую Украину мужчин и угрожают им розыском.
"В самом Крыму призыв в армию выставляют как праздник, и многие обманываются, а потом страдают от невыносимых условий", – резюмировала Седова.
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, армия, Сирия, военкомат, призывники
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