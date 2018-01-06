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Порошенко заработал на депозитах в собственном банке более 1 млн грн

06.01.2018 11:56
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Порошенко заработал на депозитах в собственном банке более 1 млн грн

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал доход в сумме 1 млн 29 тыс. 785 грн в виде процентов от вкладов в «Международном инвестиционном банке», конечным бенефициаром которого является он сам, передает inforesist.org.

Согласно информации из Единого государственного реестра деклараций, Порошенко получил проценты по трем вкладам в банке в размере 616,309 тыс. грн, 328,698 тыс. грн и 84,778 тыс. грн.

По данным НБУ на 1 января 2017 года, основным акционером МИБ является Петр Порошенко, суммарно владеющий 60% акций финучреждения.

Напомним, что ранее европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан жестко раскритиковал Украину за невыполнение ранее достигнутых договоренностей и за плохую организацию проверки электронных деклараций.



Теги: Украина, Донбасс, НБУ, банк, депозиты, декларация, Евросоюз, Порошенко
 
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