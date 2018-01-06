Посол объяснила, почему Британия отказывается упрощать визовый режим с Украиной

06.01.2018 11:16

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью НВ объяснила, почему ее страна не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, сообщает nv.ua/ukraine/politics.

По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства - тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - заявила Джудит Гоф.

Напомним, сразу же после первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве, которое произошло 1 июня, нардеп от Народного фронта и член коллегии МВД Антон Геращенко заявлял, что напавший на них киллер получил украинские документы в феврале 2016 года.

"Буквально в течении пяти дней он оформил себе и паспорт гражданина Украины, и заграничный паспорт, и справку об индентификационном коде", - утверждал Геращенко.

Сообщалось также, что сразу после покушения у киллера обнаружили украинский загранпаспорт.