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Посол объяснила, почему Британия отказывается упрощать визовый режим с Украиной
Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф в интервью НВ объяснила, почему ее страна не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, сообщает nv.ua/ukraine/politics.
По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства - тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.
"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - заявила Джудит Гоф.
Напомним, сразу же после первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве, которое произошло 1 июня, нардеп от Народного фронта и член коллегии МВД Антон Геращенко заявлял, что напавший на них киллер получил украинские документы в феврале 2016 года.
"Буквально в течении пяти дней он оформил себе и паспорт гражданина Украины, и заграничный паспорт, и справку об индентификационном коде", - утверждал Геращенко.
Сообщалось также, что сразу после покушения у киллера обнаружили украинский загранпаспорт.
Теги: Украина, Донбасс, Великобритания, киллер, паспорт, визовый режим, АТО
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