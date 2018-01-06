Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году

06.01.2018 08:34

Экстрасенс, астролог и провидец Назар Лебяк, который в начале 2013 года предсказал Евромайдан, увидел будущее Украины в 2018 году.

Прогноз украинского провидца опубликовал сайт kp.ua.

По словам Назара, война на Востоке Украины в 2018 не закончится.

«На востоке государства затишья ждать не следует – бои будут продолжаться. Будут жертвы и травмы, как среди военнослужащих, так и гражданского населения – но для них этот будут лишь единичные случаи», — заверил астролог.

Особых перемен в новом году украинцы не заметят.

«То, за что, в том числе, вышли люди на Майдан — реформирование и перемены, так и не произойдет – по крайней мере, в этом году. Ощутимых перемен в этом направлении для жителей не будет… Но это не касается отдельных городов, — отмечает Назар Лебяк. – На местах чиновники все-таки постараются для людей».

Лебяк предрек инфляцию и дальнейшее повышение курса доллара.

«В экономическом плане, к сожалению, не стоит надеяться на улучшение. Грядет очередная волна инфляции, в течение года доллар вырастет еще на 2-3 гривны. Единственная сфера, представителей которой будет сопровождать успех, хоть и небольшой, это IT-бизнес», — заявил он.

Что касается дипломатии и потери территорий, — то в этой сфере почти перемен не будет.

«Территориальных изменений не будет. Во всем остальном – затишье. Также среди друзей Украины появится новое государство, которое окажет поддержку – из стран Западной Европы».