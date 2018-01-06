Рецепты щедрой кутьи на Рождество: с коньяком, молоком и шоколадом

06.01.2018 12:56

Вечером накануне Рождества хозяйки по традиции готовят щедрую кутью. В отличие от постной богатой кутьи, которую мы готовили в Святвечер, в щедрую можно добавлять все, что захочется хозяйке - масло, молоко, сливки.

По традиции щедрую кутью делают из пшеницы, меда и мака. Каждый из этих ингредиентов имеет символическое значение: зерно - воскресшее жизни, мед - сладкая жизнь и символ здоровья, а мак - достаток. А самым популярным был рецепт каши со смальцем. Однако сегодня не каждая хозяйка захочет добавить этот продукт в кашу. Мы подготовили для вас разнообразные рецепты щедрой кутьи - на любой вкус.

ЩЕДРАЯ КУТЬЯ С КОНЬЯКОМ

Ингредиенты

400 г пшеницы

200 г мака

100 г орехов

100 г сухофруктов (изюм, курага, чернослив)

100 г меда

1 ст.л коньяка

50 г сушеных яблок и груш (для компота)

Сначала готовим компот. В нем мы будет размешивать мед. Для этого нужно залить 50 граммов сушеных яблок и груш 100 миллилитрами воды и довести до кипения. Компот должен настояться минимум два часа.

Далее сварите пшеницу до готовности около двух часов. Зерно заливаем водой в пропорции 1:3. Мак залейте кипятком, а потом разотрите. Орехи и сухофрукты разрежьте на небольшие кусочки. Соедините пшеницу с сухофруктами, орехами и маком. В стакане компота размешайте мед и добавьте его в кутью. Учтите, что кутья не должна быть жидкой - возможно, вам понадобиться не весь компот. В самом конце влейте ложку коньяка.

ЩЕДРАЯ КУТЬЯ С МОЛОКОМ

Ингредиенты

400 г пшеницы

750 г молока

50 г меда

50 г мака

200 г сухофруктов

Зерна пшеницы необходимо замочить в холодной воде на 3-4 часа. После того, как зерно полностью впитает воду, залейте его молоком и варите до готовности. В готовую кашу добавляем мед, мак и любимые сухофрукты. Такая каша получается очень мягкой и нежной за счет варки на молоке.

ЩЕДРАЯ КУТЬЯ С ШОКОЛАДОМ

Ингредиенты

Рисс - 400 г

Шоколад (темный или молочный) - 100 г

Мед - 50 г

Мак - 100 г

Сухофрукты - 100 г

Рис необходимо брать рассыпчатый и варить его до готовности около 30 минут. В готовую кашу добавляем тертый шоколад, мед, сухофрукты и мак. Мак предварительно заливаем кипятком и растираем.

КУТЬЯ СО СЛИВКАМИ

Ингредиенты:

Перловая крупа — 200 г

Мак — 100 г

Орехи грецкие — 100 г

Изюм — 100 г

Мед — 2 ст.л.

Курага — 100 г

Сливки - 70 г

Перловку нужно залить водой в соотношение 1:2. Когда каша уже будет готовая, влейте в нее сливки и проварите еще 2 минуты, пока зерно не впитает их. Варить ее необходимо на среднем огне около часа. Мак заливаем кипятком, а затем разминаем в ступке. Грецкие орехи и кураги тоже нужно измельчить. После этого смешайте все ингредиенты, и не забудьте добавить мед.