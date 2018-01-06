Рождество в Украине: 18 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок возле храмов

06.01.2018 14:16

Также с полицейскими будут работать взрывотехники и кинологи. В Украине на Рождество общественный порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 тысяч правоохранителей. Об этом сообщили в департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, передает segodnya.ua.

В полиции сообщили, что, по предварительным данным, участие в праздничных богослужениях по случаю Рождества Христова примут почти 5 миллионов граждан.

"В ночь с 6 на 7 января почти в 14 тысячах культовых сооружений по всей стране запланированы богослужения. По имеющейся информации, наиболее массовые мероприятия пройдут во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях", – говорится в сообщении.

Также отмечено, что накануне праздника полицейские обследовали культовые сооружения на наличие взрывоопасных предметов.

"Публичную безопасность и порядок возле храмов будут обеспечивать более 18 000 правоохранителей – полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Среди них – взрывотехники и кинологи", – отметили в полиции.

Напомним также, что в Киеве в ночь с 6 на 7 января работа наземного пассажирского транспорта и метрополитена будет продлена на три часа, а фуникулер будет работать до 2:00.