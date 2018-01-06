Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество. ВИДЕО

06.01.2018 13:16

На Рождество главное не забывать, что эта дата является днем рождения Иисуса Христа. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко.

"Рождество – это день рождения Иисуса Христа, и подарки в этот день следует дарить Христу. Как это сделать? Вспомним, что Он сам говорил. Однажды, говоря о Страшном Суде, Он сказал: "Если вы напоили жаждущего, накормили голодного, приютили бездомного, посетили того, кто в больнице или в тюрьме, вы это сделали для Меня". То есть мы можем встретить Христа, когда видим человека в беде, и если мы ему что-то дарим, то мы это дарим Христу. Все остальное – это уже радость от того, что мы встретили Христа. Более того, в этот день есть много неочевидных, но очень актуальных для нас смыслов. Если мы вспомним события Рождества, то сразу можем их увидеть", - говорит священник.

По его словам, на Рождество необходимо вспомнить о сиротах, бездомных и помолиться о мире.

"Во-первых, Рождество – это день, когда стоит вспомнить бездомных. Почему? Потому что когда-то Иосиф и беременная Мария пришли в Вифлеем и не нашли места, где остановиться. Они остановились в убогой пещере", - сказал Георгий Коваленко.

"С другой стороны, Рождество – это время, когда нужно молиться о мире. Вспомните, что пели ангелы: "Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение". Такое красивое слово "благоволение"! Если переводить его на современный язык, то это "добрая воля". Рождество – это время для людей доброй воли, мы все должны сделать что-то для того, чтобы восстановить мир между людьми. И тогда можем воздать хвалу Богу", - отметил ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости.

"С другой стороны, Рождество – это время вспомнить о сиротах. Ведь что такое Святое Семейство? Это Мария, младенец Христос, названный отец Иосиф. У нас в стране очень много семей, где отец неродной. И как раз Иосиф является примером и покровителем таких родителей, а Святое Семейство является покровителем таких семей. Также у нас достаточно семей, где вообще нет отца. Когда мы смотрим на Деву Марию с младенцем Христом, то понимаем, что это Сын Божий, а отец у него – Бог. Так же и для ребенка, который не имеет отца, Бог должен быть отцом, и когда мы читаем молитву "Отче наш" в таких семьях, эта молитва звучит совсем иначе", - подчеркнул священнослужитель.

Также он рассказал и о дарах, которые верующие могут преподнести Иисусу Христу.

"И вспомните еще: волхвы приносят Христу подарки. Украинское и русское слово "волхвы" имеет несколько негативную коннотацию, но если вспомнить этих библейских волхвов, то стоит понять, что, с одной стороны, это были цари, с другой стороны – ученые, астрономы, астрологи, мудрецы, маги (если говорить на английском языке). И эти люди приносят Христу пророческие подарки. Они понимают, что это необычный человек, и дарят ему золото – как царю.

Я думаю, что нам тоже стоит подарить Христу золото – золото нашего чистого сердца и совершенной жизни. Также они дарят ему ладан – это смола, которая используется в церкви для того, чтобы был хороший аромат. Так же и мы должны подарить Христу ладан нашей молитвы, то есть чистой молитвы. И третий дар волхвов младенцу Христу – смирна. Это смесь, которую использовали, чтобы намазывать тело умершего человека. То есть фактически они предсказывают его жертвенную смерть. Так и мы с вами должны жертвенно служить ближнему", - заявил Коваленко.