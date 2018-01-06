"Украина без российского газа жить не сможет", - российские власти утверждают, что Украина скоро замерзнет без газа из России

06.01.2018 11:34

​Российские власти уверены, что Украина просто не сможет выжить без российского газа. С провокационным заявлением в российских СМИ выступил первый заместитель главы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников, вновь напомнив об одном из самых популярных российских мифов об Украине.

Калашников возмущен заявлением Порошенко, который в новогоднем поздравлении отметил победу Украины над Россией в стокгольмском арбитраже, в результате чего Украина смогла получить энергонезависимость от РФ, передает "Диалог.UA".

В ответ на это российский чиновник заявил, что Украина просто не сможет выжить и замерзнет без российского газа. Чиновник добавил, то Киев не имеет возможности получать сжиженный газ, в отличии от Евросоюза, и будет вынужден покупать его в России.