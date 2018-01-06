Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Украина без российского газа жить не сможет", - российские власти утверждают, что Украина скоро замерзнет без газа из России

06.01.2018 11:34
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Украина без российского газа жить не сможет", - российские власти утверждают, что Украина скоро замерзнет без газа из России

​Российские власти уверены, что Украина просто не сможет выжить без российского газа. С провокационным заявлением в российских СМИ выступил первый заместитель главы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников, вновь напомнив об одном из самых популярных российских мифов об Украине.

Калашников возмущен заявлением Порошенко, который в новогоднем поздравлении отметил победу Украины над Россией в стокгольмском арбитраже, в результате чего Украина смогла получить энергонезависимость от РФ, передает "Диалог.UA".

В ответ на это российский чиновник заявил, что Украина просто не сможет выжить и замерзнет без российского газа. Чиновник добавил, то Киев не имеет возможности получать сжиженный газ, в отличии от Евросоюза, и будет вынужден покупать его в России.



Теги: Украина, Донбасс, Европейский союз, Российская Федерация, газ, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх