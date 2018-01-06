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Украина получила первую партию самых дешевых авто в мире. ВИДЕО
В Украину для сертификации прибыла первая партия индийского автомобиля Bajaj Qute, который считается самым недорогим в мире. Как пишет Экономическая правда, формально, Bajaj Qute - это даже не автомобиль, а квадроцикл с закрытым кузовом и 4-мя местами. Эти особенности позволяют ему вписываться в действующие нормы по экологии и выйти на рынок с ценой около 4 тысяч долларов.
Длина Qute — 2752 мм, ширина — 1312 мм, а высота — 1650 мм. Авто оснащено одноцилиндровым бензиновым мотором мощностью 13,5 л.с. Максимальная скорость — 70 км/ч. Масса – 399 кг. Расход топлива примерно 3 л/100 км.
Благодаря размерам диаметр поворотного круга индийского авто составляет 3,5 м.
Компания-импортер надеется, что в Украине Bajaj Qute заинтересует курьерские службы и компании, занимающиеся доставкой мелких товаров.
Как писали "Вести" ранее, во вторник, 1 августа, на украинском автомобильном рынке произошли сразу два заметных события. Во-первых, начнет действовать нулевая пошлина на ввоз б/у автомобилей из Канады. А, во-вторых, с 1 августа украинцы, которые ввезли из Европы машины по льготному акцизу, смогут их продавать — истекает год, ограничивавший это право.
Напомним, что в ГФС решили ужесточить ответственность за нарушения режима временного ввоза авто на иностранных номерах: уже разработали соответствующий законопроект и подали его в Минфин. В частности, фискалы предлагают штрафовать украинских водителей авто на иностранных номерах, которые нарушили таможенные правила, на сумму до 100% от стоимости машины, а также предусмотреть возможность ее конфискации, если максимальный срок пребывания машины на территории Украины превышен на 20 дней.
Теги: Украина, Донбасс, Индия, Министерство финансов, сертификат, автомобиль, ГФС
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