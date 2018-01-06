В Украине зафиксирована вспышка опасного вируса

06.01.2018 13:54

В Николаеве зафиксирована вспышка гепатита А. На данный момент в городе заболели 47 человек, в числе которых шестеро детей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Министрества здравоохранения Украины.

Отмечается, что у большинства заболевших гепатитом А форма течения заболевания средней тяжести. При этом у одного взрослого и одного ребенка зафиксирована тяжелая форма заболевания. В настоящее время проходят стационарное лечение 35 человек.

В сообщении ведомства также указано, что эпидемии гепатита А в Украине нет. Следует добавить, что за последний год в стране зафиксировано 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели по которым не превышали средних многолетних уровней заболеваемости.

В большинстве случаев вспышки возникали из-за несоблюдения правил личной гигиены больными, а также нарушений противоэпидемических режимов. В Минздраве также добавили, что в Николаеве вспышка гепатита А, по предварительным данным, произошла из-за пункта доочистки питьевой воды. По данному факту проводится расследование.