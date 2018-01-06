Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине зафиксирована вспышка опасного вируса

06.01.2018 13:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине зафиксирована вспышка опасного вируса

В Николаеве зафиксирована вспышка гепатита А. На данный момент в городе заболели 47 человек, в числе которых шестеро детей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Министрества здравоохранения Украины.

Отмечается, что у большинства заболевших гепатитом А форма течения заболевания средней тяжести. При этом у одного взрослого и одного ребенка зафиксирована тяжелая форма заболевания. В настоящее время проходят стационарное лечение 35 человек.

В сообщении ведомства также указано, что эпидемии гепатита А в Украине нет. Следует добавить, что за последний год в стране зафиксировано 29 вспышек вирусного гепатита А, показатели по которым не превышали средних многолетних уровней заболеваемости.

В большинстве случаев вспышки возникали из-за несоблюдения правил личной гигиены больными, а также нарушений противоэпидемических режимов. В Минздраве также добавили, что в Николаеве вспышка гепатита А, по предварительным данным, произошла из-за пункта доочистки питьевой воды. По данному факту проводится расследование.



Теги: Украина, Донбасс, Николаев, вирус, гепатит, Минздрав, заболевания
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх