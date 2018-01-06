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В Запорожье избили двоих мужчин, которые принесли куклу к храму Московского патриархата

06.01.2018 20:08
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Ранее местный блоггер призвал украинцев принести куклу к любой церкви Московского патриархата, чтобы как можно больше людей узнали историю о том, что священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего ребенка из-за крещения в церкви Киевского патриархата
В Запорожье у храма Петра и Февронии на Малом рынке избили двоих мужчин, которые принесли к зданию куклу. Об этом сообщает 112 с ссылкой на местное издание 061.ua.
Согласно информации издания, один из пострадавших принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.
Отметим, ранее запорожский блогер Юрий Гудыменко запустил акцию #принеси_куклу, попросив украинцев принести игрушку к любой церкви Московского патриархата.
Напомним, в Запорожье вечером 31 декабря мужчина выпал из окна многоэтажки и приземлился на ребенка. Погибли оба. Во время похорон ребенка священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего. Он аргументировал это тем, что малыша крестили в церкви Киевского патриархата (представители Московского патриархата считают, что церковь "самозваная", а значит ребенок – некрещеный).



Теги: Донбасс, Запорожье, кукла, мужчины
 
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