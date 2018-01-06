Взялись за операторов мобильной связи? В «Киевстар» нагрянули с обыском

06.01.2018 08:45

В офис «Киевстара» в Киеве пришла с обыском налоговая полиция

Об этом президент компании Петр Чернышев сообщил в Facebook

В Киевстар пришли гости!

Не успел я поделиться планами на ближайшие 362 дня, и вот сюрприз…

Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам Постанову Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. В их составе пришли сразу ЧЕТЫРЕ налоговых майора!

Что же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключенных очень давно еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков дополнительных документов к ним. Напоминаю, у нас уже почти два года идет суд с ГФС Украины, которая считает, что Киевстар недоплатил рекордную сумму – почти полтора миллиарда гривен! - в бюджет Украины.

Мы считаем, что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны. Не зря нас регулярно называют налогоплательщиком номер 1 в отрасли связи и одним из самых крупнейших налогоплательщиков страны (издание "Вестник.Рейтинг", которое, кстати, выходит при поддержке ГФС)

Помилуйте, за 20 лет работы Киевстар уплатил в казну 52 млрд грн различных налогов и сборов. Чтобы вам было легче представить - ниже инфографика - что можно на эти деньги сделать для всех жителей Украины.

Мы никогда не отказывались предоставлять документы и отвезли в суд целый грузовик (это не шутка!) доказательств, однако, как видимо, суд посчитал это недостаточным и 26.12.2017, ничего нам не сказав, дал налоговым инспекторам разрешение на обыск и изъятие документов.

Зачем я это все пишу?

1. Сказать СПАСИБО, что пришли без оружия и без масок - а ведь могли же! Так что инвестиционный климат Украины пока держится :-)

2. Удивиться, что почти тридцать человек оторваны от серьезной работы по раскрытию важных налоговых преступлений - все чтобы изъять у одного из самых больших налогоплательщиков Украины несколько старых договоров.

3. Оповестить моих подписчиков, чтобы ранее меня это не сделал кто-то другой - компания Киевстар продолжает свою работу, а налоговые полицейские попили кофе и чай в нашей столовой.

4. Удивиться, что еще существует и работает Налоговая Полиция - между тем я читал, что полномочий у этого органа уже нет.

5. Ну и в конце - буду держать своих подписчиков в курсе, ведь мы прозрачная и открытая компания. Обещаю рассказывать своим подписчикам и о наших новых гостях - страна должна знать своих героев в лицо!