"Запретить надо было не только "Сватов", но и Вову": С14 проехались по Зеленскому

06.01.2018 08:11

Националистическая организация С14 раскритиковала шутки комика Владимира Зеленского, обвинив его в попытке выставить украинцев в нелепом и глупом свете, передает vesti-ukr.com/strana.

Во времена Советского Союза были популярны анекдоты про "армян", "чукч", "молдаван" и "эстонцев" и др., где целые народы скопом выставлялись убогими идиотами, которые достойны только насмешек. Так работала советская пропагандистская машина, для которой всем, кроме "исконно русских", навязывались черты неполноценности и нищеты, кому-то больше, а кому-то меньше... К чему это я? А к тому, что Володя Зеленский - это рупор, который 24 часа в сутки на всех возможных медиаресурсов выставляет украинцев убогими, дебильными придурками, насмехается над украинским языком, культурой..." - сообщается на странице С14 в фб.

"Запретить нужно было не только "Сватов", но и "носителя культуры малоросса" Володю", - заключили в организации. Пост подписан именем Юрия Руфа, львовского поэта. Подписчики группы бурно отреагировали на пост, многие стали на защиту Зеленского, а некоторые поддержали критику.

Как сообщали "Вести", Сеть возмутила шутка из новогоднего шоу "Квартала 95". Комиков уличили в гомофобных шутках. Пользователей соцсетей раскритиковали номер про актера Нежинского театра юного зрителя. Узнав о нетрадиционной ориентации артиста, его коллеги резко поменяли к нему отношение.

Политологи сходятся во мнении, что Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук имеют президентские амбиции и помогут Петру Порошенко выиграть выборы.