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Чубаров пояснил, что поможет освободить Крым

07.01.2018 21:25
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Чубаров пояснил, что поможет освободить Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил всех, кто празднует 7 января Рождество и выразил уверенность в том, что Крым будет освобожден от российских оккупантов.

"Унаследованная нами вера предков, любовь каждого из нас к своей земле, культуре, языку и традициям - самые важные факторы сохранения и укрепления независимого украинского государства, - отметил глава Меджлиса. - Благодаря этим качествам мы обязательно освободим Крым от российских оккупантов и восстановим территориальную целостность Украины".

Напомним, что Крым был аннексирован Россией весной 2014-го. Ни одна цивилизованная страна мира не признала законным этот захват. На РФ были наложены санкции, что не мешает путинской власти ударными темпами превращать полуостров из курортной зоны в военную базу.



Теги: Украина, Крым, меджлис, захват, аннексия, полуостров
 
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