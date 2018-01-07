Чубаров пояснил, что поможет освободить Крым

07.01.2018 21:25

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил всех, кто празднует 7 января Рождество и выразил уверенность в том, что Крым будет освобожден от российских оккупантов.



"Унаследованная нами вера предков, любовь каждого из нас к своей земле, культуре, языку и традициям - самые важные факторы сохранения и укрепления независимого украинского государства, - отметил глава Меджлиса. - Благодаря этим качествам мы обязательно освободим Крым от российских оккупантов и восстановим территориальную целостность Украины".



Напомним, что Крым был аннексирован Россией весной 2014-го. Ни одна цивилизованная страна мира не признала законным этот захват. На РФ были наложены санкции, что не мешает путинской власти ударными темпами превращать полуостров из курортной зоны в военную базу.