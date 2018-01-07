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Ночью в Украину придет мороз
Украинский Гидрометцентр сообщает, что в результате влияния арктического воздуха с началом новой недели температура воздуха в Украине постепенно начнет снижаться.
В понедельник, 8 января, по всей Украине - облачно с прояснениями, без осадков. Лишь в западных областях ожидается дождь со снегом и мокрый снег. Теплее всего будет на юге - 6-8 градусов тепла днем и 3-5 выше нуля ночью.
В центральной части от 2 до 5 градусов тепла днем, ночью - 0-5 тепла. На Севере, Востоке и Западе, кроме Прикарпатья и Закарпатья - от -1 до +1 градусов днем, ночью - -1-3 градусов. В Закарпатье теплее - 7-9 тепла днем, 1-3 - ночью.
В Киеве без осадков. Температура ночью 1-3 мороза, днем от -1 до +1 градусов.
А уже во вторник ночные морозы распространятся по всей Украине, прогнозируют синоптики.
Теги: Украина, погода, прогноз, прогноз погоды
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