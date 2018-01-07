Погодные чудеса на Рождество – Украина удивлена

07.01.2018 09:22

Сегодня, 7 января, когда праздунется Рождество Христово, в Украине стоит далеко не зимняя погода. В некоторых областях столбик термоментра превысил отметку в + 10 градусов.



Согласно данным Укргидрометцентра, на севере и западе Украины синоптики прогнозируют дожди, местами со снегом. В остальных регионах – без осадков. Максимальная температура поднимется до отметки +11 градусов. Что для этого времени года – настоящие чудеса.



На западе во многих областях пройдут дожди, сухо будет только в Закарпатской и Черновицкой и обл. В регионе дневная температура воздуха 5-11 градусов тепла.



На севере синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем 4-7 градусов выше нуля.



В центре и на востоке преимущественно без осадков, только в Хмельницкой и Полтавской обл. ожидаются дожди, температура 5-8 градусов тепла.



На юге ожидается солнечная погода, дневная температура воздуха 7-11 градусов с отметкой "плюс".



В Киеве в этот день синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем 5-7 градусов тепла.