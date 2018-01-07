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Порошенко лишил гражданства Украины более 5 тысяч человек

07.01.2018 19:38
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Порошенко лишил гражданства Украины более 5 тысяч человек

За прошедший год президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства 5200 человек, в то же время гражданство Украины получили менее 1000 человек. Об этом сообщили в Администрации президента в ответ на запрос "Українських Новин".

"Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям касательно 825 лиц", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2017 года в гражданство Украины были приняты 957 лиц, 94 из них были лицами без гражданства.

Самое громкое лишение украинского гражданства в 2017-м касалось бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области, лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили. Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не предоставил информацию о судимости.



Теги: Украина, президент, гражданство, Порошенко
 
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