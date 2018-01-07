"Слава Украине!" и аплодисменты: в Одессе отпустили лидера "Уличного фронта"

07.01.2018 11:57

В Приморском районном суде Одессы представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине следили за ходом судебного слушания по делу главы организации самообороны "Уличный фронт". Его обвиняли в организации "массовых беспорядков" во время акции протеста 18 ноября 2017 года.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 6 января), в зале суда находилось около 30 человек (в возрасте от 18 до 30 лет, из них 70% мужчины), известных Миссии как члены организаций "Уличный фронт", "Правый сектор", "Автомайдан" и "Национальный корпус".



"Около 20 сотрудников полиции находились за пределами здания суда, а в самом зале судебного слушания наблюдатели видели 3–4 охранников. Судья объявил, что прокурор отозвал свое ходатайство о продлении меры пресечения (домашний арест), вследствие чего подсудимый может быть освобожден. Судья выразил надежду на то, что в этом году конфликт в восточной Украине прекратиться, и добавил "Слава Украине!", на что группа активистов в зале суда ответила "Героям слава!" и зааплодировала", - отмечается в сообщении СММ ОБСЕ.