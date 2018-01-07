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В Госдуме РФ хотят "вернуть" половину Украины?

07.01.2018 16:36
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В Госдуме РФ хотят "вернуть" половину Украины?

Председатель Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников жестко отреагировал на предложение директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича признать период пребывания Украины в составе СССР "оккупацией".

"Если к этому серьезно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины", - заявил Леонид Калашников.

Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в эфире одного из телеканалов отметил, что в Украине необходимо провести информационную работу по признанию "оккупации" со стороны советского режима.

Напомним, что командир Украинской добровольческой армии, экс-глава "Правого сектора", нардеп Дмитрий Ярошл пообещал освободить Крым, Донбасс и Кубань.



Теги: Украина, Россия, история, оккупация, РФ
 
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