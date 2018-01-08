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Дан пугающий прогноз о войне в Украине

08.01.2018 11:00
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Дан пугающий прогноз о войне в Украине

Выход военных России из состава "Совместного центра контроля и координации прекращения огня" в зоне АТО непременно приведет к эскалации конфликта на Донбассе.

Такое мнение выразил известный волонтер и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега, передает "Главред".

При этом дальнейшие планы Москвы Дейнега назвал "очень х*еновыми".

"Это очень "стремный" шаг, который полностью приведет к эскалации на фронте. Поскольку СЦКК помогал растягивать стороны конфликта на более ранних стадиях. Большинство крупных боев начинались с малого - сначала кто-то стреляет из автомата, ему отвечают с пулемета, затем - с гранатомета, потом - с миномета, танка, гаубицы, а потом выезжают РСЗО", - добавил он.

"Если не будет совместного центра контроля, некому будет останавливать эту историю на фазе минометов. Я думаю, что россияне это прекрасно понимают, и именно такого результата добиваются", - подчеркнул волонтер.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, война, прогноз, АТО
 
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