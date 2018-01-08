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«Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
«Стройка века», затеянная президентом России Владимиром Путиным, Керченский мост, который по идее должен предоставлять возможность переправится из России в аннексированный путинским режимом Крым, - это просто «деньги на ветер». Эколог Международной благотворительной организации «Экология - право - человек» Алексей Василюк рассказал украинским СМИ, что этот мост очень быстро разрушится, а причиной тому будут вполне природные факторы, пишет replyua.net.
Также эколог отметил, что мост между Крымом и российской территорией не был возведен ранее не просто так. Эксперты все время выступали против таких проектов из-за опасности и нецелесообразности. В частности отмечалось, что стройка наносит непоправимый ущерб экологии Азовского моря, а сам мост, на который будут потрачены невероятно большие деньги, по двум причинам будет очень быстро разрушен. В районе строительства сооружения наблюдается колоссальная миграция льдов, а также сейсмическая активность данной территории очень высока, в результате чего там нередки землетрясения. Это сломает объект очень быстро.
Теги: Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив
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