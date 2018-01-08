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Держитесь! В Украину идет суровая зима

08.01.2018 07:40
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Держитесь! В Украину идет суровая зима

В Украине идет настоящая зима. Уже с понедельника в западных областях начнется обильный снегопад 

Температура быстро опустится ниже нуля. Похолодание будет вызвано циклоном, движущимся в нашу страну со стороны Арктики, предупредили синоптики.

Отметим, уже в понедельник, 8 января, в Закарпатской области и Прикарпатье температура опустится до -1 градуса и выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя.

Со вторника, 9 января термометры покажут мороз во всех областях Украины. Ночью будет от 1 до 3 градусов мороза, а днем температура составит от -1 до +1 градуса.

Напомним, начало новой недели принесет Украине похолодание до -4 и влажность, в некоторых областях будет мокрый снег.

Так, в Киеве 8 января ожидается облачная погода. Температура ночью опустится до -3, днем ожидается до -1…+1.

Источник: Politeka



Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
 
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