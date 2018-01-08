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Идет похолодание: достаём пуховики
08.01.2018 13:30
В Украине постепенно похолодает, сообщает Укргидрометцентр в Facebook.
"В результате воздействия арктического воздуха с началом новой недели температура воздуха в Украине постепенно начнет снижаться", – сказано в сообщении.
На странице в Facebook "Циклон Родоса" отмечается, что с 10 января в Центральную Европу "возвращается зима" и температура воздуха снизится. С 15 января в Центральной Европе и Скандинавии ожидаются сильные снегопады.
Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, 8 января в северных и восточных областях Украины температура воздуха днем составит -2…+3°. На юге и западе будет теплее: +1...+8°.
В Киеве -1…+1°, солнечно.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
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