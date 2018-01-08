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Кравчук: Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом

08.01.2018 11:30
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Кравчук: Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом

Первый президент Украины высказался об Украине в НАТО, Путине и войне на Донбассе

Пока Украина имеет такого соседа, как Россия, у нее остается только один выход, который заключается в вступлении в НАТО. Россия никогда не согласится с независимостью Украины, и может только смириться с тем, что "другого нет". Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает "Радио Свобода".

"Я возглавляю комитет "За Украину в НАТО" (общественное движение). Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украиной, которая есть, ее надо уважать, учитывать ее запросы", – сказал Кравчук.

В то же время он отметил, что Украина будет принимать во внимание российские интересы.

Так, нельзя пренебрегать. У России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет прочно на ноги,
– сказал первый президент.

По поводу того, как Украина должна противостоять давлению России, Кравчук отметил: "Внутренняя сила – это наше войско, наша экономика. И внешняя сила – это НАТО и страны, которые нас поддерживают. Не надо размениваться на мелочи. Надо искать стратегические вопросы – это преодоление бедности, преодоление коррупции, завершение войны и система управления государства".

 

Источник: https://www.segodnya.ua/ 




Теги: Украина, Россия, Донбасс, НАТО, Кравчук
 
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