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Кравчук: Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом
Первый президент Украины высказался об Украине в НАТО, Путине и войне на Донбассе
Пока Украина имеет такого соседа, как Россия, у нее остается только один выход, который заключается в вступлении в НАТО. Россия никогда не согласится с независимостью Украины, и может только смириться с тем, что "другого нет". Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает "Радио Свобода".
"Я возглавляю комитет "За Украину в НАТО" (общественное движение). Когда Украина станет членом НАТО, для России это будет ударом. Но она поймет, что другой Украины уже нет, что надо находить сотрудничество с той Украиной, которая есть, ее надо уважать, учитывать ее запросы", – сказал Кравчук.
В то же время он отметил, что Украина будет принимать во внимание российские интересы.
Так, нельзя пренебрегать. У России есть стратегические интересы. Давайте их обсуждать, искать пути решения. Но Украина тогда станет прочно на ноги,
– сказал первый президент.
По поводу того, как Украина должна противостоять давлению России, Кравчук отметил: "Внутренняя сила – это наше войско, наша экономика. И внешняя сила – это НАТО и страны, которые нас поддерживают. Не надо размениваться на мелочи. Надо искать стратегические вопросы – это преодоление бедности, преодоление коррупции, завершение войны и система управления государства".
Источник: https://www.segodnya.ua/
Теги: Украина, Россия, Донбасс, НАТО, Кравчук
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