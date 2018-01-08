Литва призывает Канаду присоединиться к долгосрочному инвестированию в Украину

08.01.2018 18:30

Литва призывает Канаду подписаться на долгосрочный пакет поддержки Украины, который поможет привлечь больше инвестиций в страну и укрепить связи с Западом, пишет издание Globe and Mail.

Правительство Литвы совместно с Украиной отстаивает так называемый «Европейский план для Украины», предусматривающий и ежегодное получение Украиной инвестиций около 7,47 млрд. долларов США в течение 10 лет.

Литва по-прежнему обеспокоена усилиями России по дестабилизации ситуации в Украине, и идея, предложенная бывшим литовским премьер-министром Андрюсом Кубилюсом, сравнивается с инициативой помощи плана Маршалла, которая помогла восстановить Западную Европу после Второй мировой войны.

Основной целью плана является замена устаревшей инфраструктуры в Украине, а также авторы инициативы хотят продемонстрировать украинцам, что Запад принимает активную роль в восстановлении экономики Украины. Выделение капитала для инвестиционных проектов будет связано с дальнейшими реформами правительства и инвестиционным климатом Украины.

Литовская правительственная делегация, которая посетила Вашингтон и Оттаву в конце 2017 года с целью продвижения данного плана, надеется, что Канада, которая будет председателем стран «большой семерки» на протяжении 2018 года, может сделать Украину приоритетной задачей за время пребывания на посту.

Канада уже предоставила Украине около 750 миллионов долларов за последнее десятилетие, в том числе, более 250 миллионов долларов в 2009 году для финансирования спутниковой системы, построенной в Канаде. С января 2014 года Канада предоставила более 400 миллионов долларов в виде займов, чтобы помочь Украине стабилизировать экономику и провести реформы.

Канада, США и другие потенциальные доноры и международные финансовые учреждения приглашены на конференцию «Инвестируй в Украину» в Брюсселе в начале этого года для обсуждения проекта, включая создание центрального агентства для управления данной инициативой.

Globe and Mail, перевод группы ИС