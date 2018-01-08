Названо главное условие вступления Украины в Евросоюз

08.01.2018 10:30

Евросоюз пока не готов далее расширяться, но у Украины есть право в любой момент подать заявку на присоединение к организации. Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», такое мнение озвучил эксперт по международной политике Владимир Посельский. «С точки зрения украинских законов у Украины хоть завтра есть возможность подать заявку на вступление в Евросоюз. Однако правдой также является и то, что европейцы вправе нам отказать в этом праве. Нельзя кому-то себя навязать», - пояснил политолог.



По словам эксперта, в Европе давно уже решили, что не хотят дальше расширяться. «Это их полное право: сейчас они не хотят принимать в свою семью новых членов, потому что, к сожалению, ЕС не готов к этому – они не прочь прервать возможные расширения на балканские страны в перспективе, условно, 2025 года», - рассказал политолог-международник. Также Посельский добавил, что «Европа заинтересована в стабильной Украине, но также заинтересована в хороших отношениях с Россией».



«Всем хорошо известно, что у Украины нет другого выхода сейчас, кроме сближения с ЕС. И в Украине это тоже понимают. Мы не можем вернуться к нормальным отношениям с Россией. Наш тренд уже заложен на много лет, и это очень хорошо», - добавил он.