Названо условие, при котором в Украину пустят Кобзона и других невъездных российских артистов

08.01.2018 09:48

Как передает replyua.net, известный украинский общественный активист и блогер Карл Волох в своем блоге описал историю, которая с ним произошла пару дней назад во время одного застолья.

В компании довольно влиятельных мужчин оказалась девушка, которая, как оказалась звезда украинского шоу-бизнеса. Девушка решила воспользоваться ситуацией и похлопотать о своей российской коллеге, которая в связи с последними событиями, стала невьездной в Украину.

«Вы не могли бы мне помочь снять запрет на въезд в Украину одной российской звезде шоубиза? Мы планировали интересный совместный проект, но тут она вспомнила, что может быть и невъездной. Она же совершенно аполитичная, и человек хороший, разве что ляпнула когда-то глупость – а теперь сожалеет», – обратилась девушка.

Как пишет Карл Волох, он попытался объяснить девушке, что заниматься этим бесперспективно, ведь, кроме власти, есть еще и общественные активисты, но, как вспоминает блогер, его перебил сидящий высокопоставленный силовик, заявив, что просьба девушки пустяковая и решимая, есть одно только маленькое условие – пусть российская артистка или артист выйдет и заявит на камеры, что Крым украинский, а Путин – тот самый о котором спели в свое время фанаты харьковского «Металлиста». В таком случае высокопоставленный силовик обещал сам похлопотать, чтобы этой самой звезде сняли запрет на въезд в Украину. Думаю, неплохой тест на вшивость для тех, кто «просто ляпнул, не подумав и сожалеет», как считаете?», – резюмировал блогер.

Источник: https://ukrainianwall.com