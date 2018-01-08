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Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
Эксперты рассказали, как поступить, если в перерасчете пенсии допустили ошибку.
Об этом сообщает Сегодня.
«Мне прислали из Пенсфонда разъяснение по поводу повышения моей пенсии с указанием индивидуальных коэффициентов стажа и зарплаты. Но если их умножить, то получается сумма меньшая, чем размер пенсии, которую я получаю. Вопрос: если это ошибка, не придется ли мне потом возвращать переплаченную пенсию?» — рассказал пенсионер из Киева Александр Васильев.
На это сообщение поступил ответ от директора «Центра пенсионного права» Марина Медведева. Она заявляет, что согласно ст. 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», та сумма пенсии, которая переплачена, возвращается пенсионером государству только в том случае, если переплата возникла по вине самого пенсионера. Если же ошибку в расчете допустил работник Пенсионного Фонда, то переплату пенсии никто высчитывать не станет.
Стоит отметить, что такие ошибки в Пенсионном Фонде допускают нечасто. Пенсионер может сам неправильно рассчитать пенсию без учета оптимизации. Стоит учесть, что если на пенсию вы выходили в 2014-2016 годах, то размер выплат мог уменьшиться, а Пенсионный фонд просто доплачивает вам к той пенсии, которая была у вас раньше. Получается, что основной размер пенсии может быть меньше, но с доплатой от ПФ сумма будет больше. Надо взять распоряжение о назначении/перерасчете пенсии, расчет стажа и расчет пенсии ПФ. Там эта информация будет указана. В таком случае нужно подавать в ПФ заявление об отказе применения к вам перерасчета пенсии по пенсионной реформе.
Кроме этого, можно обратиться к специалистам, которые проводят независимый расчет пенсии.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, пенсия, переплата
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