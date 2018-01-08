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Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018
В бюджете не предусмотрены средства для осовременивания пенсий в этом году. Весь 2018-й украинские пенсионеры будут получать фиксированную сумму
В то же время цены в Украине продолжат расти, в результате реальный размер пенсий в этом году может существенно сократиться, пишет «Стена».
Стоит отметить, что даже после осовременивания пенсий до докризисного уровня еще далеко. В 2013 году, еще до начала кризиса, минимальная пенсия в Украине составляла 1176 грн. С этого момента кумулятивный уровень инфляции составил 89%. Фактически для того, чтобы благосостояние пенсионеров вернулось хотя бы на тот уровень, минимальная выплата должна составлять как минимум 2223 грн. На данный момент — около 1500 грн.
Однако продолжительное время пенсии повышали всего лишь на определенный процент от роста цен. В результате украинские пенсионеры стали одними из самых бедных в Восточной Европе.
По данным Министерства социальной политики, фактический прожиточный минимум для пенсионера — 2 574 грн. Львиная часть украинцев получает как минимум на 1 тыс. грн меньше и находится за чертой бедности.
Как ранее писала Politeka, в ходе реализации пенсионной реформы был отмечен один недостаток — единые правила начисления.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, проблемы, пенсии
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