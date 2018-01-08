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Полиция задержала убийцу Ноздровской — журналист

08.01.2018 18:10
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Полиция задержала убийцу Ноздровской — журналист

Полицейские нашли убийцу правозащитницы Ирины Ноздровской

Об этом сообщил журналист Айдер Муждабаев.

Журналист отмечает, что убийцей оказался близкий родственник преступника, сбившего на автомобиле сестру Ноздровской.

«Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней. Полицейские работали без выходных», — рассказывает Муждабаев со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Журналист отмечает, что его информация не является окончательно достоверной.

«Но это настолько важное для нашего общества дело, что хотелось бы верить: работа полиции дала реальные результаты, которые будут приняты судом, и убийца Ирины понесет наказание», — добавил Муждабаев.

Напомним, 1 января под Киевом нашли тело Ноздровской, которая исчезла за несколько дней до этого. Женщина лично вела дело своей сестры в суде. Смертельная авария произошла 30 сентября 2015 года в селе Демидов Вышгородского района Киевской области.

Дмитрий Россошанский, находясь в состоянии наркотического опьянения, на своей машине насмерть сбил односельчанку, 26-летнюю Светлану Сапатинскую. Дядя виновника ДТП на тот момент был главой Вышгородского районного суда. Родственники и друзья Россошанського неоднократно угрожали расправой Ирине и ее семье, о чем имеется зарегистрированные уголовные производства.

Источник: Politeka

 


Теги: Донбасс, убийца, полиция
 
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