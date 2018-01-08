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"Прокуратура" "ЛНР" начала "кошмарить" "минСМИ", тепловиков и сеть супермаркетов беглого Плотницкого

08.01.2018 21:06
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Сотрудники "генеральной прокуратуры" "ЛНР" совместно с представителями других силовых и надзорных "ведомств" проводят проверки расходования крупных сумм бюджетных средств "министерством" связи и массовых коммуникаций, теплоснабжающим предприятием "Теплокоммунэнерго" и сетью супермаркетов "Народный".
Об этом заявил поедставитель "прокуратуры" Сергей Горенко, пишут сепаратистские СМИ.
"Сейчас совместно с Министерством государственной безопасности и Министерством внутренних дел ЛНР с привлечением специалистов государственной финансовой службы бюджетного надзора, Центра стандартизации и метрологии проводятся проверки, где фигурируют очень крупные суммы бюджетных денежных средств. В частности, это Министерство связи и массовых коммуникаций, к примеру, по этому Министерству – около 185 миллионов рублей", – сказал он.
По его словам, "в ближайшее время по ним будет дано заключение, и будет принято законное решение".
Напомним, "отжатая" боевиками сеть супермаркетов АТБ была переименована в "Народные" и контролировалась экс-главарем "ЛНР" Игорем Плотницким.
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, прокуратура, ЛНР, Плотницкий
 
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