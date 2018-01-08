- "Прокуратура" "ЛНР" начала "кошмарить" "минСМИ", тепловиков и сеть супермаркетов беглого Плотницкого21:06
- Суд дал месяц ареста экс-"министру" оккупированного Крыма20:48
- Вон из Лавры, ФСБ: Киево-Печерская лавра заблокирована активистами С1420:15
- Раскрыта тайна передачи Крыма Украине19:20
- Антициклон Адам: что это такое и к чему стоит готовиться украинцам18:49
- Литва призывает Канаду присоединиться к долгосрочному инвестированию в Украину18:30
- Полиция задержала убийцу Ноздровской — журналист18:10
- «Недобитков везли штабелями: Стало известно о потерях боевиков за праздники17:55
- Дорожная полиция на ушах: сообщение от МВД17:38
- На Донбассе обещают внедрять криптовалюты16:50
Раскрыта тайна передачи Крыма Украине
В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев буквально заставил Украинскую ССР забрать Крым себе.
Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Радио Свобода", передает Обозреватель.
По его словам, накануне этого решения жители полуострова встретили Хрущева плачем.
"Никита Сергеевич, мы не можем здесь жить, мы не умеем работать здесь, это не наше, заберите нас отсюда". Хрущев не останавливаясь разворачивает поезд и едет в Киев. Приезжает в ЦК Компартии Украины… И говорит: вы должны забрать Крым себе", – продолжил Кравчук.
Кравчук отметил, что для Киева это была "головная боль".
"Абсолютно, это было горе, потому что надо было часть своих ресурсов передать в Крым. И вот за эти годы, с 1954-го, Украина вложила туда больше ста миллиардов долларов, чтобы провести воду, дороги, курорты, восстановить сельское хозяйство, культуру и прочее. Так что вот эти мифы, которые все время идут из Москвы, что Крым – это их территория, это города их славы – это все выдумки. Украине Хрущев не подарил Крым, он заставил взять Крым себе, мотивируя на Политбюро ЦК КПСС, что Украина, имея опыт в таких областях, как Одесская, Херсонская и Николаевская, может помочь Крыму, что, собственно, и произошло. Украина помогла, поставила Крым на ноги. А теперь Крым аннексировали, еще и доказывают нам, что это возвращение Крыма", – сказал первый президент Украины.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Хрущев
- "Прокуратура" "ЛНР" начала "кошмарить" "минСМИ", тепловиков и сеть супермаркетов беглого Плотницкого21:06
- «Недобитков везли штабелями: Стало известно о потерях боевиков за праздники17:55
- На Донбассе обещают внедрять криптовалюты16:50
- "Азовец" рассказал о том, как боевики в плену вырвали ему зубы15:40
- В Донецкой области появился новый железнодорожный маршрут14:47
- Всего два шага: Кравчук назвал варианты прекращения войны на Донбассе14:10
- ОБСЕ зафиксировала под Горловкой российских военных12:20
- Боевики обстреляли Верхнеторецкое, ранен боец ВСУ11:15
- Экс-мэр Славянска Неля Штепа: Я не видела в лицо ни одного боевика22:26
- Мариупольский горсовет усилил охрану22:05
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- Израиль переселится на искусственные острова21:48
- 3 народні рецепти від головного болю21:32
- Антибиотики при гриппе: польза или вред21:17
- "Прокуратура" "ЛНР" начала "кошмарить" "минСМИ", тепловиков и сеть супермаркетов беглого Плотницкого21:06
- Суд дал месяц ареста экс-"министру" оккупированного Крыма20:48
- В РФ горит высотка, сотни людей в опасности: кадры ЧП20:30
- Вон из Лавры, ФСБ: Киево-Печерская лавра заблокирована активистами С1420:15
- Президент Китая приказал военным готовиться к войне. ВИДЕО19:55
- Сингапур запустит криптовалюту, которую можно добывать катаясь на велосипеде19:38
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- 3 народні рецепти від головного болю21:32
- Антибиотики при гриппе: польза или вред21:17
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- В Израиле заставили похудеть толстых ежиков08:30
- Рождество 2018: украинский священник сделал важное замечание. ВИДЕО21:50
- Украину атакует опасный вирус: как спастись от болезни17:16
- Священник назвал несколько вещей, которые нужно помнить на Рождество16:33
- Предсказавший Майдан экстрасенс рассказал, что ждет Украину в 2018 году
- Рождество — время волшебства. Что можно и нельзя делать 6-7 января
- Россияне возглавили армию ДНР: переброшена новейшая техника
- В новогоднюю ночь жена Захарченко отравила более 40 боевиков
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- Как гадать на Рождество 2018
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет