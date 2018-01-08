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Убийство Ноздровской: дочь погибшей рассказала о страшных угрозах. ВИДЕО
Соседи убитой под Киевом юристки Ирины Ноздровской постоянно угрожали ее семье и близким. Об этом в эфире ObozTV рассказала дочь погибшей Анастасия, передает facenews.
"Мама никогда на это не обращала внимания, пропускала мимо ушей. Последние две недели они очень активно угрожали, почти каждый день. Морально подавляли, постоянно говорили о Свете (сестре Ирины Ноздровской, которая погибла в ДТП. – Ред.), особенно угрожали бабушке: "Мы тебе зубы повыбиваем", - сообщила девушка.
По ее словам, этот человек не единожды отбывал различные наказания в тюрьме.
"Он не раз говорил, что "у меня в каждой зоне есть свои люди". То есть, что ему все нипочем. Дедушка рассказывал, как он ему лично говорил, что он подопрет наш дом и сожжет всех нас", - рассказала она.
Новый год Анастасия и близкие, после анонимки из фейковой страницы в соцсети, встретили в поисках Ирины.
"Когда мы вернулись домой, он вышел со своего двора и что-то сказал. Я на это не обратила внимания, а тетя Таня (кума бабушки Анастасии Татьяна Буневич. – Ред.) потом рассказала, что он сказал: "встретитесь с Ноздровской на кладбище". Может это и совпадение, но там, где ее нашли в реке, там рядом кладбище", - отметила девушка.
Кроме того, она призналась, что лежала в больнице с сотрясением головного мозга после избиениями друзьями Дмитрия Россошанского (виновника ДТП, в котором погибла сестра Ирины Ноздровской - Ред.), однако дело "замяли".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, убийство, активисты
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