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Украина не получит упрощенный визовый режим с Британией

08.01.2018 16:20
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Украина не получит упрощенный визовый режим с Британией

Пока Великобритания не видит возможностей для визовой либерализации с украинской стороной.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф объяснила, почему ее страна не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время.

Об этом Джудит Гоф заявила в интервью "Новому Времени".

По ее словам, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства - тот самый, который стрелял в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - заявила Джудит Гоф.

Речь идет о том, что сразу же после первого покушения на Адама Осмаева и Амину Окуеву в Киеве, которое произошло 1 июня, нардеп от Народного фронта и член коллегии МВД Антон Геращенко заявлял, что напавший на них киллер получил украинские документы в феврале 2016 года

"Буквально в течении пяти дней он оформил себе и паспорт гражданина Украины, и заграничный паспорт, и справку об индентификационном коде", - утверждал Геращенко.

Источник: https://telegraf.com.ua 

 



Теги: Украина, Донбасс, Великобритания, виза, безвизовый режим
 
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