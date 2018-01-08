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В Украине придумали, как обыграть Путина

08.01.2018 07:06
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В Украине придумали, как обыграть Путина

Глава Меджлиса сделал важное заявление

Глава Междлиса крымскотатарского народа, нардеп от БПП Рефат Чубаров заявил, что Украина обязательно освободит Крым от российских оккупантов благодаря своим моральным качествам.

Об этом шла речь в его рождественском поздравлении, опубликованном в социальной сети Facebook.

"Всех сограждан, которые празднуют Рождество в ночь на 7 января, искренне поздравляю с одним из главных христианских праздников - Рождеством Христовым! Унаследованная нами вера предков, любовь каждого из нас к своей земле, культуры, языка и традиций, являются важными факторами сохранения и укрепления независимого украинского государства. Благодаря этим качествам мы обязательно освободим Крым от российских оккупантов и восстановим территориальную целостность Украины", - написал Чубаров.

Также глава Меджлиса пожелал украинцам мира и любви.

"Пусть в эти дни в каждый дом и каждую человеческую душу сойдут мир, добро и любовь", - добавил он.

 

Источник: https://from-ua.com 




Теги: Украина, Донбасс, Путин, Крым, меджлис
 
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