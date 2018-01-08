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ВАЖНО! Ситуация с ПриватБанком: какая угроза для клиентов
Банковские карточки есть практически у всех, а услугами крупнейшего в Украине ПриватБанка пользуется более половины всего населения страны. Поэтому любые новости, связанные с этим банком, вызывают у клиентов банка интерес и волнение. За последний год тревожных новостей было немало. А аккурат перед Новым, 2018 годом добавились новые.
Скандалы и тревоги в 2017
Пожалуй, самый большой стресс клиенты ПриватБанка пережили в середине декабря 2016-го. Как только поползли слухи о возможной национализации «банка Коломойского», многие вкладчики поторопились обнулить свои счета. В банкоматах и отделениях тогда стабильно не хватало денег. Многие магазины и супермаркеты на всякий случай перестали принимать оплату картами «Привата». Люди опасались, что крупнейший частный (на то время) банк повторит судьбу десятков мелких финучреждений, которые закрывались один за другим в рамках «оздоровления финансовой системы», которое тогда проводил НБУ.
Но мега-драки между владельцами и государством, которой боялись больше всего, не произошло. По крайней мере, до клиентов «Привата» ее брызги, к счастью, не долетели. Отношения между вкладчиками и банком снова наладились.
А летом 2017-го тема «Привата» снова стала топовой и в СМИ, и в головах людей. Опять запахло скандалом, и не одним. Сначала всплыла информация о том, что перед национализацией ПриватБанк пораздавал кредиты более чем на 100 миллиардов «своим людям», 28 харьковским фирмам. Затем Минфин опубликовал письмо полугодичной давности бывших акционеров ПриватБанка, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, из которого следовало, что они якобы брали на себя обязательство реструктурировать кредиты до 1 июня. Но поскольку так и не сделали этого, государство было вынуждено закрыть эту финансовую дыру путем докапитализации банка, в результате чего понесло убытки в размере 116,8 млрд грн.
В офисах ПриватБанка начались обыски. Посыпались взаимные судебные иски: от государственных структур — против бывших собственников банка, а со стороны Коломойского — против госструктур. В это же время Кабмин сообщил, что будет проведена допэмиссия акций ПриватБанка на 38 миллиардов гривен. Понятно, что платить за новые акции должен был, опять-таки, госбюджет.
Одним словом, люди снова побежали снимать деньги со счетов. Но вскоре ажиотаж вокруг темы «Привата» снова спал. И допэмиссия, и докапитализация на общую сумму около 140 млрд грн обошлись без паники.
А в декабре снова началось. Минфин объявил, что наблюдательный совет банка решил провести переоценку активов банка, и ее результаты показали, что банк «в более плохом состоянии, чем считалось». Нужна, мол, новая докапитализация — 16 млрд бюджетных гривен.
В это же время Высокий суд Англии вынес вердикт об аресте активов бывших владельцев ПриватБанка, Коломойского и Боголюбова; речь идет о разбросанных по всему миру активах на 2,5 млрд долларов. И хотя вкладчики и держатели приватовских карточек быстро разобрались, что к «ПриватБанку» теперь решение Лондонского суда не имеет никакого отношения, подоспел новый скандал — с исками Суркиса.
Как выяснилось, семейство Суркисов, как и ряд других крупных держателей ценных бумаг ПриватБанка, пострадали от процедуры «bail-in», которую провели после национализации банка Фонд гарантирования вкладов и НБУ. В результате этой процедуры средства крупных вкладчиков, которых государство посчитало «людьми Коломойского», были как бы «взяты в залог» (bail с англ. — залог, поручительство), т.е. принудительно обменены на акции допэмиссии и обнулены.
Такое решение возмутило вкладчиков. Семья Суркисов подала в суд, утверждая, что она никак не связана с «Приватом» или бывшими владельцами, и требуя вернуть деньги.
По информации СМИ, речь идет об 1,05 млрд грн, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро. Истцами выступают Игорь и Григорий Суркисы, а также их отец Рахмиль Суркис, дочери Светлана Григорьевна и Марина Игоревна Суркис, А-Банк, футбольный клуб «Динамо» и ряд оффшорных компаний.
Окружной административный суд г. Киева удовлетворил иск Суркисов еще в мае. Сумму, которая оспаривалась, предстояло истребовать с ПриватБанка. Однако до ноября длилось апелляционно-кассационное обжалование, и никаких действий не предпринималось. А 1 декабря Высший административный суд Украины отказал в иске Нацбанку, который просил не списывать средства с ПриватБанка, и счета банка были арестованы. Заблокированными оказались и счета других банков в «Привате». В частности, упоминались «Укрэксимбанк», «Райфайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк», еще несколько финансовых структур и даже НБУ.
«Проблем для пользователей карт не будет»
Обжалование этого решения также не принесло результатов. Решение об аресте счетов и имущества ПриватБанка остается в силе. И это снова заставило волноваться держателей карт и счетов ПриватБанка. В соцсетях даже появились сообщения о том, что именно с последними судебными решениями связано отсутствие денег в некоторых банкоматах. Хотя такая ситуация перед Новогодними праздниками — довольно обычное явление.
Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра:
— Я не вижу каких-либо проблем для пользователей карт ПриватБанка. Никаких факторов, которые бы формировали негативы для работы этого сектора, сегодня нет.
Что касается выполнения судебных решений по искам Суркисов — там речь идет, в общем-то, всего о миллиарде гривен. Это не критично для банка.
Конечно, есть вопрос к действиям, или к бездеятельности, Нацбанка, который проиграл иски. Судя по информации, которую я видел, возможно даже, уместно будет ставить вопрос об уголовной ответственности для некоторых должностных лиц НБУ, которые фактически подыграли другой стороне. Но там нужно вести отдельное разбирательство.
Выставлять ПриватБанк на приватизацию никто не будет еще год-два. Банк просто к этому еще не готов, и ни один адекватный инвестор сейчас его не купит. Его нужно привести в порядок с точки зрения менеджмента, принципов. Это был хороший, технологичный банк с точки зрения физических лиц, но для корпоративных клиентов — он был полностью завязан на кредитование собственников банка. Он фактически выполнял функцию «пылесоса», собирая деньги от населения и выдавая их тем, кто был связан с собственниками. И пока не разберутся с выданными кредитами, пока не будет создана система управления кредитными рисками, его нельзя выставлять на приватизацию.
Алексей Дорошенко, экономический эксперт:
— Скандалы вокруг ПриватБанка не коснутся рядовых покупателей. Именно потому, что их это уже коснулось. Ведь за национализацию «Нацбанка» заплатил каждый из нас: и вы, и я, и каждый из читателей. Поэтому дважды это уже вряд ли коснется. Конечно, можно что-то новое придумать с этим банком, но после этого рухнет вся банковская система. Этого не допустили один раз, и, если мы уже вложили в ПриватБанк такую сумму денег, никто больше рисковать не будет. Поэтому, я думаю, здесь будет все спокойно. Скажу даже так: обладая инсайдерской информацией, за этот банк я переживаю меньше всего.
А то, что в банкоматах сейчас не хватает денег — такое во всем мире бывает в пиковые периоды.
Что касается планов по дальнейшей приватизации ПриватБанка — скажу так. Это торт с вишенкой. Много желающих этот торт получить. И проблемы будут с тем, чтобы продать этот банк как можно более выгодно. Ожидать, что придут иностранные инвесторы покупать этот банк, не приходится. Потому что иностранцы до сих пор не рискуют вкладывать в нашу страну. Даже не из-за войны на востоке, а из-за непрогнозированности экономики, коррупции и ряда других причин. А вот кому из наших групп достанется — прогнозировать сложно. Возможно даже такое решение: «Да не достанься ж ты не кому». И будет создан консорциум нескольких финансово-промышленных групп.
В любом случае, быстрого процесса здесь ждать не приходится. Ведь нужно будет платить «живыми деньгами», а таких огромных сумм нет ни у кого. Поэтому я слабо верю, что новая приватизация ПриватБанка произойдет в 2018 году.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, ПриватБанк, угроза
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