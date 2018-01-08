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Военное руководство НАТО и РФ встретятся впервые после аннексии Крыма

08.01.2018 16:35
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Военное руководство НАТО и РФ встретятся впервые после аннексии Крыма

Военные руководители НАТО и России встретиться для переговоров в начале 2018 года — впервые после аннексии Крыма.

Так, речь идет о возможности первой с начала российской агрессии на Востоке Украины встрече между Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Куртисом Скапарротти и руководителем генштаба российской армии Валерием Герасимовым.

Кроме того, в январе-феврале запланирована и очередная встреча между помощником главы РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым и специальным посланником Белого дома по Украине Куртом Волкером.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, НАТО
 
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