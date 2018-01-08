ВВС США провели масштабную разведку над аннексированным Крымом

08.01.2018 12:00

Два военных самолета Соединенных Штатов Америки – дальний тяжелый беспилотник RQ-4A Global Hawk и морской разведчик Р-8А Poseidon в воскресенье, 7 января 2018 года провели масштабную разведывательную операцию, которая охватила также и территорию аннексированного Россией Крымского полуострова.



Ссылаясь на «Интерфакс-Украина», replyua.net сообщает, что это следует из мониторинговых данных авиационных ресурсов Запада. Согласно предоставленной информации, RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 12-2050, стратегический беспилотник ВВС США, проводивший в воскресенье разведку вдоль линии разграничения на Донбассе, после этого на протяжении нескольких часов курсировал вдоль всего побережья Крымского полуострова, начиная от его западной части до Керченского пролива.



Также сообщается, что в это же время патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, который вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, и, по некоторой информации был зафиксирован вблизи Севастополя, помимо этого совершил полет к западу и югу от полуострова.

Источник: http://replyua.net