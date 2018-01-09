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Ахметову запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц
Украинскому олигарху Ринату Ахметову запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц. Об этом идет речь в решении окружного суда г.Никосии (Кипр) о замораживании активов Ахметова по делу "Укртелекома", передает "Цензор.НЕТ", в распоряжении которого имеется полный текст решения суда.
В частности в судебном решении отмечается, что ответчики могут "использовать и распоряжаться денежной суммой в 20 000 евро ежемесячно для покрытия собственных судебных расходов".
Напомним, что решение суда в отношении Ахметова и девяти других лиц было принято 27 декабря по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления "Родовид банка" Денису Горбуненко.
В Raga утверждают, что продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов в 2013 году, он заплатил 100 млн долларов, и больше средств компания от него не получила.
В Raga также приводят список активов Ахметова, которые могут быть заморожены в случае соответствующего решения национальных судов.
В него входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш", 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией "Веско" -крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы), 100% Parallel Nafta (владеет корпоративными правами топливной группы "Параллель" (автозаправки), 100% "СКМ Финанс", 100% акций холдинга ДТЭК и другие активы.
Теги: Украина, Донбасс, Ахметов , суд, олигарх, Укртелеком, налоги
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