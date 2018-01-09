- Погода до конца рабочей недели: где в Украине пройдут дожди со снегом22:31
- Активисты будут блокировать границу с Польшей из-за скандального закона о ввозе товаров21:37
- В Сумах разгорелся скандал из-за тетрадей с портретом Сталина20:37
- Ахметову запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц19:34
- Крапленые карты Путина: снять санкции за "подаренный" Украине анклав "ЛНР"19:15
- Россия разворачивает украинские автомобили на границе в ответ на биометрический контроль 19:01
- Россия замахнулась на пол-Украины: Кремль ткнули носом в неприятную правду18:37
- «Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня», - подозреваемый в убийстве Ноздровской оставил записку18:09
- Старый Новый год принесет морозы. Синоптики сделали прогноз17:53
- Javelin от США на Донбассе: полк «Азов» их иметь не может17:52
Активисты будут блокировать границу с Польшей из-за скандального закона о ввозе товаров
10 января активисты запланировали блокировать дороги, ведущие к пунктам пропуска через государственную границу Украины для автомобильного сообщения, расположенным на Львовщине, в частности, "Рава-Русская –Гребенне", "Краковец – Корчева" и "Шегини – Медика".
Об этом сообщили в ГУ ГФС во Львовской области.
Как отметили в управлении, такие акции направлены на то, чтобы привлечь внимание к изменениям в налогообложении таможенным платежам товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, а также другие изменения в законодательстве, которые вступили в силу 01.01.2018 года.
В связи с этим руководство Львовской таможни ГФС просит граждан, которые планируют путешествия за границу, учесть указанное и следить за информацией, размещенной на странице ГУ ГФС во Львовской области в социальной сети Facebook и на его субсайте.
В то же время таможенники напоминают лицам, которые планируют проведение этих акций, блокирование дорог является противозаконным и неприемлемым. Также такие действия создают неудобства для других граждан, которые пересекают государственную границу Украины, наносят потери субъектам внешнеэкономической деятельности, влияющие на уменьшение поступлений средств в госбюджет Украины, в частности на финансирование социальных выплат и текущий ремонт дорог.
Руководство таможни просит граждан воздержаться от возможно неправомерных действий и выражать свои протесты в другой форме, не нарушая законов Украины,
— говорится в сообщении.
Между тем активисты в сообществе "Варта-1" в Facebook отметили, что будут блокировать пункты пропуска в Шегини, Раве Русской, Краковце, Грушеве, Мерседесом, Смильнице и Угринове.
"10 января в 9:00 будут перекрыты все западные границы Украины. Люди будут протестовать против закона 6776 от 14.11.2017 года", — заявляют протестующие.
По их словам, такая акция будет носить характер предупредительной и без всякой политической силы. Активисты будут пропускать рейсовые автобусы и автомобили с маленькими детьми без помех.
Напомним, с 1 января 2018 года вступили в силу изменения правил беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождающем багаже суммой до 500 евро (в аэропортах — до 1000 евро) и весом до 50 килограмм для тех, кто отсутствовал в Украине более суток и "въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.
Источник 24tv.ua
Теги: Донбасс, Польша, граница, блокада
- КПВВ на Луганщине меняет режим работы22:03
- Страх - большая сила: командир из АТО рассказал о мощных перестрелках с боевиками21:04
- Террористы дважды прицельно обстреляли украинских бойцов: в ВСУ решили не отвечать20:16
- Кому и почему могут отказать в пересечении линии разграничения19:54
- Крапленые карты Путина: снять санкции за "подаренный" Украине анклав "ЛНР"19:15
- Вот почему освобожденные из плена отказывались возвращаться в «ДНР»: Боевики кинули «на подвал» вернувшегося из плена «ополченца»18:53
- В Мариуполе для переселенцев купили 43 квартиры18:12
- Боевики держат «на подвале» ученого-историка16:57
- В Мариуполе бывшие переселенцы требовали выплату пенсий16:41
- Россия подарила ЛНР шестиметровый крест15:39
- Погода до конца рабочей недели: где в Украине пройдут дожди со снегом22:31
- КПВВ на Луганщине меняет режим работы22:03
- Активисты будут блокировать границу с Польшей из-за скандального закона о ввозе товаров21:37
- С Рождеством тебя, сепар21:21
- Страх - большая сила: командир из АТО рассказал о мощных перестрелках с боевиками21:04
- В Сумах разгорелся скандал из-за тетрадей с портретом Сталина20:37
- Террористы дважды прицельно обстреляли украинских бойцов: в ВСУ решили не отвечать20:16
- Кому и почему могут отказать в пересечении линии разграничения19:54
- Ахметову запретили тратить более 20 тысяч евро в месяц19:34
- Крапленые карты Путина: снять санкции за "подаренный" Украине анклав "ЛНР"19:15
- С Рождеством тебя, сепар21:21
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- СОВЕТ ЮРИСТА: Как оформить пенсию переселенцам с неподконтрольной территории?17:15
- Деоккупация Донбасса будет сопровождаться масштабными боями15:59
- Медики объяснили, почему полезно спать без одежды22:35
- 3 народні рецепти від головного болю21:32
- Антибиотики при гриппе: польза или вред21:17
- Как можно быстро восстановиться после гриппа и ОРВИ 13:48
- Лучшие лекарства от гриппа: какие таблетки и порошки эффективны12:40
- Врачи объяснили, чем лучше всего не закусывать алкоголь09:18
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- Какие преимущества дает справка ВПЛ
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018
- ВАЖНО! Ситуация с ПриватБанком: какая угроза для клиентов