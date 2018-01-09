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Что ждет украинцев до весны: цены, зарплаты и безработица
Аналитики обещают рост инфляции и напоминают о важности реформ. Первый квартал 2018 года ожидается сложным: по расчетам аналитиков "Сегодня", нас ждет инфляция не менее 1% ежемесячно, причины которой - рост зарплат, девальвация гривни и повышение мировых цен на нефть. Эксперты считают: чтобы жизнь улучшилась, властям надо ускорить темпы реформ.
Цены и зарплаты
Главной причиной более высокого, чем обычно в I квартале, роста цен, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский называет подорожание импорта, ожидаемый рост регулируемых тарифов (прежде всего это природный газ) и индексацию зарплат в корпоративном и государственном секторах.
"Увы, увеличение зарплаты в значительной мере будет "съедено" опережающим ростом цен на продукты и услуги", - сказал нам Забловский.
Директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский назвал будущий рост зарплат формальным:
"Будет до 8000 грн, но формально, в отчетах Госстата. По факту на местах средние зарплаты, как и раньше, не дотянут до общеукраинской зарплаты на 2-3 тысячи гривен".
Курс и госдолг
Руководитель аналитдепартамента ГК Forex Club Николай Ивченко объясняет постепенное повышение курса доллара тем, что хорошая экономическая ситуация в США позволяет поддерживать стабильность американской валюты, а не ослаблять ее, как в первой половине 2017 г.
"Торговые партнеры Украины вряд ли на этом фоне удержат стоимость своих валют и будут плавно их девальвировать. Это же ждет и гривню. Но в I квартале 2018 г. курс доллара у нас все равно не должен выйти за пределы 29 грн/долл", - разъяснил Ивченко.
Экономист Иван Никитченко добавил еще ряд факторов I квартала, способствующих девальвации гривни: это выплаты по внешнему долгу, задержки с траншем МВФ и рост импорта.
"Надежды на то, что темп реформ ускорится, малы. А значит, Украина будет получать значительно меньше финпомощи от Запада, а от МВФ - ничего. В сумме с высокой инфляцией и малыми валютными резервами НБУ это способствует росту госдолга в гривнях", - подытожил Никитченко.
Бензин и газ
Дорогой доллар - дорогой бензин, так как он на 80% импортный, говорят эксперты.
"Международное энергетическое агентство прогнозирует по итогам февраля дефицит нефти в мире на отметке 1,64 млн барреля в сутки. Из-за чего возможен рост цен на нефть в I квартале до 70 долл/баррель", - прогнозирует Ивченко.
А Землянский не обещает и дешевого газа, так как газовые рынки сейчас входят в "высокий сезон" из-за зимних холодов. По его словам, средняя цена 1000 куб. м газа в I квартале составил 250 долл..
Безработица
"Лишних рук" зимой прибавится. По мнению Никитченко, это связано как с сокращением предложений сезонной и временной работы, так и с теневой занятостью. Ивченко напомнил, что в I квартале безработица, как правило, растет и начинает сокращаться ближе к лету. Поэтому, несмотря на позитивные тенденции по снижению безработицы в 2017 году, в первом квартале мы можем увидеть ее пик, после чего она продолжит снижаться на протяжении всего 2018-го.
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, безработица, бензин, газ, цены, курс валют
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