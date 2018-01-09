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Javelin от США на Донбассе: полк «Азов» их иметь не может
Полк специального назначения Национальной гвардии "Азов" не может иметь на вооружении противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), которые предоставят Украине США, сообщается в Генштабе ВСУ,.
"Сообщения в прессе о том, что в полку МВД "Азов" могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности. Более того, Соединенные Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, но не Javelin", - отметили в ведомстве.
Обращается внимание, что процедура поставки оружия Соединенными Штатами Украине может длиться до одного года.
Напомним, аналитик BellingCat Арик Толер заявил, что полк "Азов" имеет на вооружении летальное оружие, изготовленное США.
Как передает "Голос Америки", речь идет о гранатометах PSRL американского производства (усовершенствованная версия советского РПГ-7).
По материалам "Укринформ"
Теги: США, Донбасс, оружие, полк "Азов"
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