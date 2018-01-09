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Крапленые карты Путина: снять санкции за "подаренный" Украине анклав "ЛНР"
Кремль, учитывая возможное удушение новыми санкциями США и ослабление собственной экономики на фоне предвыборной кампании, рассчитывает разыграть с Западом "миротворческий" гамбит.
Цель плана – избежать новых санкций и получить возможность требовать снятия действующих ограничений. Западу же при этом предлагается символическая "морковка" – возобновление бизнеса с РФ "as usual".
Политолог Михаил Самусь из Центра исследований армии, конверсии и разоружения подтверждает, что Москва может согласится на полноценную миротворческую миссию ООН на оккупированных территориях. Но – не везде. Речь пойдет только о территории так называемой "ЛНР". Часть ее хотят вернуть Украине в виде сформировавшегося анклава, который будут полностью контролировать спецслужбы РФ.
После политической перезагрузки в "ЛНР ощутимо усилилось влияние ФСБ на деятельность оккупационной администрации, в противовес прежним кураторам из ГРУ Генштаба РФ. Представители ФСБ появляются там даже на должностях уровня "рота-батальон", что свидетельствует о тотальном контроле ФСБ.
В "ЛНР", по расчетам Кремля, допустят миротворцев, с учетом новой границы, которую определяют русские "кураторы". Оккупационные войска РФ последние полгода переносят отдельные участки российско-украинской границы вглубь "ЛНР", изменяя конфигурацию госграницы. Эти действия не являются инженерным обустройством территории или улучшением тактического положения оккупационных войск. Линия границы переносится с учетом стратегических шагов Кремля, в частности, в рамках "миротворческих планов".
Фактически речь идет о том, что "ЛНР" станет разменной монетой, которой Кремль попытается купить лояльность западных партнеров Украины, для ослабления санкционного аркана и перспектив политического "потепления". Это напоминает известный шулерский прием, когда катала сбрасывает крапленую карту. В данном случае "кремлевский катала" решил показать "мастерство" Украине и мировому сообществу.
От Украины в виде компромисса Кремль потребует прямых переговоров с ОРДЛО. РФ может в виде уступки предложить допустить в "ДНР" миротворческий контингент ОДКБ (или одной из стран ОДКБ – например, Беларуси). В результате, "ЛНР", по замыслу Путина, станет почти образцовой моделью для реализации Украиной Минских договоренностей.
Эта модель – максимально приближена к российским представлениям. Речь пойдет об обязательном внесении изменений в нашу Конституцию и "трансплантации" готового анклава "ЛНР" в политическое тело Украины. "ДНР" же останется в режиме "заморозки" РФ. Там, по замыслу Кремля, миротворцев ООН допустят только на линию разграничения и отдельные объекты для охраны представителей ОБСЕ.
В Кремле стремятся избежать пропасти, которая приближается. Путину перед выборами нужен повод показать себя "миротворцем", который прекратил войну в Украине. Таким образом он восстановит доверие электората и – собственного окружения, напуганного перспективой новых санкций. США и Запад вынужденно начнут процесс отмены санкций и пойдут на стратегические уступки, главные из которых – забыть о российской агрессии в Украине и политически "закрыть" вопрос Крыма.
Украина способна противостоять такому сценарию. Для этого достаточно уже в январе принять Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями...". Тогда Украина законодательно определит, что Россия – агрессор и оккупант, а ОРДЛО – временно оккупированные территории. Следовательно, большинство расчетов Кремля потеряют смысл.
В последующие два месяца Киеву нужно выдержать давление Москвы и Запада. Для западных партнеров этот Закон – больший риск, чем другой позитивный вариант развития ситуации. От принципиальности официального Киева будет зависеть дальнейшее развитие событий на Донбассе, и не только.
Сущность маневров Путина очевидна: не дать старт реальному процессу введения на Донбасс миротворцев ООН, заморозить конфликт, признать кремлевских марионеток "ДНР" и "ЛНР" самостоятельной стороной, протолкнуть путинский алгоритм реализации "Минска". Речь идет о первоочередных изменениях в Конституцию, с признанием "особого статуса" ОРДЛО, проведением выборов на оккупированной территории при отсутствии украинского закона, без вывода войск РФ и передачи Украине контроля над границей.
К сожалению, западные партнеры по разным причинам готовы играть в путинские комбинации. Стремление прекратить конфликт любой ценой, в том числе за счет интересов Украины, чтобы вернуться к бизнесу с Москвой, является мощным мотивом многих европейских политиков.
Один из "голубей мира" – глава МИД Германии Зигмар Габриэль, залетая недавно в Киев, объявил, что вопрос миротворческого контингента будет обсуждаться в феврале на 54-й Мюнхенской конференции. Сомнительно, что там Россия согласится на изменение принципиальных позиций: признать себя стороной конфликта, взять ответственность за оккупированные территории, начать урегулирование конфликта, с выводом войск и передачей Украине контроля над государственной границей.
Автор: Андрей Воропаев
Теги: Донбасс, Путин, санкции, ЛНР
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