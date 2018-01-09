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Кредиты «Ощадбанка» на жилье для переселенцев
Еще 9 марта 2017 «Ощадбанк» объявил о начале ипотечного кредитования для переселенцев из зоны АТО, передает dnews.dn.ua.
Исходя из информации, размещенной на сайте финучреждения, на данный момент условия кредитования таковы:
срок кредита – от 1 до 30 лет;
процентная ставка – 18,99% годовых;
сумма кредита – до 90% стоимости обеспечения;
разовая комиссия за предоставление кредита – 0.99% от суммы кредита, но не менее 1000 грн;
валюта кредита – гривна.
Воспользоваться кредитом могут:
граждане Украины, которые переселились из временно неподконтрольной территории Украины и районов проведения АТО и намерены приобрести жилье.
Возможные виды обеспечения кредита:
ипотека жилья, которое приобретается;
или ипотека недвижимого имущества, принадлежащего переселенцу или его имущественному поручителю на праве собственности.
Документы для получения кредита:
паспорт гражданина Украины;
документ о налоговом номере (ИНН);
справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
документ о полученных доходах и удержаниях из них за последние 6 месяцев (для лиц, которые ведут предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность – за 12 месяцев);
другие документы (после консультации в банке).
Дополнительные нюансы:
в платежеспособности возможен учет доходов членов семьи;
в течение срока пользования кредитом осуществляется страхование недвижимости, предоставляемой в залог, и жизни заемщика;
отсутствуют штрафные санкции за досрочное погашение кредита;
отсутствуют скрытые комиссии;
фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока пользования кредитом;
возможно принятие банком предварительного решения на основании информации о доходах, если переселенец еще не определился с недвижимостью, которую будет покупать.
На сайте «Ощадбанка» установлен online-калькулятор предварительного расчета погашения кредита.
Например, переселенец берет кредит в 300 тыс. грн на 5 лет (60 месяцев). В этом случае ежемесячный платеж будет составлять от 5079 грн до 9 747 грн. Чем больше период, на который переселенец берет кредит, тем меньше ежемесячная сумма его погашения.
Теги: Украина, Донбасс, кредиты, жилье, Ощадбанк, переселенцы
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