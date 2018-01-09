Кредиты «Ощадбанка» на жилье для переселенцев

09.01.2018 08:31

Еще 9 марта 2017 «Ощадбанк» объявил о начале ипотечного кредитования для переселенцев из зоны АТО, передает dnews.dn.ua.

Исходя из информации, размещенной на сайте финучреждения, на данный момент условия кредитования таковы:

срок кредита – от 1 до 30 лет;

процентная ставка – 18,99% годовых;

сумма кредита – до 90% стоимости обеспечения;

разовая комиссия за предоставление кредита – 0.99% от суммы кредита, но не менее 1000 грн;

валюта кредита – гривна.

Воспользоваться кредитом могут:

граждане Украины, которые переселились из временно неподконтрольной территории Украины и районов проведения АТО и намерены приобрести жилье.

Возможные виды обеспечения кредита:

ипотека жилья, которое приобретается;

или ипотека недвижимого имущества, принадлежащего переселенцу или его имущественному поручителю на праве собственности.

Документы для получения кредита:

паспорт гражданина Украины;

документ о налоговом номере (ИНН);

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

документ о полученных доходах и удержаниях из них за последние 6 месяцев (для лиц, которые ведут предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность – за 12 месяцев);

другие документы (после консультации в банке).

Дополнительные нюансы:

в платежеспособности возможен учет доходов членов семьи;

в течение срока пользования кредитом осуществляется страхование недвижимости, предоставляемой в залог, и жизни заемщика;

отсутствуют штрафные санкции за досрочное погашение кредита;

отсутствуют скрытые комиссии;

фиксированная процентная ставка на протяжении всего срока пользования кредитом;

возможно принятие банком предварительного решения на основании информации о доходах, если переселенец еще не определился с недвижимостью, которую будет покупать.

На сайте «Ощадбанка» установлен online-калькулятор предварительного расчета погашения кредита.

Например, переселенец берет кредит в 300 тыс. грн на 5 лет (60 месяцев). В этом случае ежемесячный платеж будет составлять от 5079 грн до 9 747 грн. Чем больше период, на который переселенец берет кредит, тем меньше ежемесячная сумма его погашения.