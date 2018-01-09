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Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю

09.01.2018 14:45
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Морозы охватят практически всю территорию Украины: синоптики огласили точный прогноз погоды на текущую неделю

Практически на всей территории Украины в течение ближайших дней ожидается умеренная погода, но с 13 января в регионах будет холодать. Синоптик Наталья Диденко озвучила подробный прогноз погоды для всех регионов Украины на текущую неделю, передает "Диалог.UA".

Сегодня утром, 9 января,температура воздуха в Украине колебалась в пределах 2-5 градусов мороза. Тем не менее, согласно прогнозам, в течение дня температура будет повышаться. Также завтра днем, 10 января, воздух прогреется до отметки от 0 до +3 градусов. Однако ближайшей ночью морозы от -2 до -5 градусов охватят практически всю территорию Украины, включительно и южные регионы.

"Такая погода продлится до конца недели, но с 13-14 января температура еще снизится, то есть морозы еще усилятся", - отметила Диденко. Периодические осадки, в частности снег, в течение недели ожидаются в западных областях. В других регионах будет относительно сухая погода.



Теги: Украина, Донбасс, погода, похолодание, мороз, прогноз погоды
 
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